Björn Brouwer en Jan Keitz nemen afscheid van het programma Magazine

WINSCHOTEN, RTV WESTERWOLDE – In de studio van Björn Brouwer in Winschoten werd dinsdagavond de laatste aflevering van het programma Magazine opgenomen.
Dinsdagavond is de laatste aflevering van het programma Magazine opgenomen. Dit programma wordt gepresenteerd door Jan Keitz. Björn Brouwer is verantwoordelijk voor de techniek.
Het programma wordt al sinds de jaren ’90 uitgezonden. Helaas komt hieraan nu een einde. Björn verhuist naar Groningen. Zijn woning, met daarin de studio, is verkocht. Jan blijft wel actief bij RTV Westerwolde.
Jan de Vries kwam namens RTV Westerwolde de beide heren bedanken voor hun jarenlange inzet voor de omroep. Hij heeft warme herinneringen aan onder anderen recordpogingen tijdens de Week der Besten in Vlagtwedde, waaraan ze samen deelnamen.
De laatste aflevering van Magazine is aanstaande zondag 28 december van 12.00 tot 13.00 uur te beluisteren bij RTV Westerwolde.
Foto’s: Jan Glazenburg