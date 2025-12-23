Brandweer rukt uit voor brand in noodwoning Midwolda

MIDWOLDA – Vanmorgen vroeg is de brandweer uitgerukt voor een brand in een noodwoning aan de Hoofdweg in Midwolda.
De brand brak vanmorgen rond drie uur uit. Brandweer Scheemda ging ter plaatse. Omdat de woning dicht op een boerderij staat werd opgeschaald naar middelbrand. Een extra tankautospuit van brandweer Winschoten kwam ter plaatse. Brandend materiaal werd naar buiten gebracht om het daar af te blussen.
Iedereen kon de woning ongedeerd verlaten.
Door een snelle inzet van de brandweer was het vuur snel onder controle. De noodwoning liep aanzienlijke schade op.
Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Bron: Veiligheidsregio Groningen