Brandweer rukt uit voor brand in noodwoning Midwolda

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 23 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDER EN KOUDER | EEN ZONNIGE KERST

Zo zoetjes aan zijn we in een koude periode beland en dat is vandaag met een temperatuur rond 4 graden maar ook al met een matige tot krachtige oostenwind (windkracht 3 tot 6). Eerst is het ook geheel bewolkt maar later op de dag zijn er enkele brede opklaringen.

Vannacht en morgen krijgen we dan een vrij helder weertype met af en toe wat bewolking wat voorbijkomt. Het gaat vannacht licht vriezen: minimumtemperatuur -1 of -2 bij een doorwaaiende ONO-wind. Morgenmiddag wordt het +2 graden maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. Ondanks de mooie zonnige perioden. Het wordt morgenavond dus ook een koude kerstavond, met temperaturen rond het vriespunt.

En de kerstdagen zijn voor wat betreft de temperaturen echt winters want het gaat ’s nachts 3 tot 6 graden vriezen en ’s middag is het 0 tot -2. Vooral donderdag doet de wind ook koud aan, maar aan de ander kant is het wel mooi zonnig weer. In het weekend en begin volgende week is het iets minder koud maar daarna wordt het weer winters, met kans op sneeuwbuien.