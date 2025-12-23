De frisse start van 2026 in Moekesgat; ben jij erbij?

TER APEL – Durf jij het aan? Op 1 januari om 12.00 uur duiken we het nieuwe jaar in bij het Beachhouse van camping Moekesgat!
Niets lekkerder dan 2026 beginnen met een frisse duik en een gezellige sfeer. En het mooiste van alles? Deelname is helemaal GRATIS!
Wat krijg je?
-De iconische Unox-muts (zolang de voorraad strekt!)
-Een heerlijk dampend bakje erwtensoep om op te warmen
-Een officieel certificaat als bewijs van je moed!
Duik mee voor het goede doel!
We zamelen dit jaar vrijwillige bijdragen in voor Atletiekvereniging Chíta. Ook zijn er heel veel lokale bedrijven die een bijdrage leveren aan het goede doel!
Waar: Beachhouse camping Moekesgat
Wanneer: 1 januari, duik om 12.00 uur
Kosten: Gratis (vrijwillige donatie welkom)
Ingezonden door Ronald Hut