Diensten rondom de Kerst in de Hervormde Kerk van Bourtange

BOURTANGE – In de Hervormde Kerk van Bourtange worden rondom de Kerst de volgende diensten gehouden:
24 december (Kerstavond): mw. G. Lenting-Sikkens uit Veendam. Schriftlezing: Lukas 2: 1-20. Aanvang: 21.30 u.
Met medewerking van de Chr. Muziekvereniging De Harmonie uit Winschoten.
25 december (Eerste Kerstdag): ds. W. van der Wind uit Veele. Schriftlezingen: Lukas 2: 6-16 en 1 Johannes 4: 9-17 (verkondiging: 1 Johannes 3: 16). Aanvang: 10.00 u. Met medewerking van kerkkoor Pax Optima Rerum.
26 december (Tweede Kerstdag): geen dienst in Bourtange.
Dienst in de Hervormde kerk van Vlagtwedde: ds. W. van der Wind uit Veele, m.m.v. de kinderen van de kindernevendienst. Aanvang: 9.30 u.
Bron: De kerkenraad