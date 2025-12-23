Eerste kerstbrunch in Pekela brengt buurtgenoten samen

PEKELA – Op 23 december 2025 genoten inwoners van Pekela samen van een bijzondere primeur: een gezellige gratis kerstbrunch in de dorpshuizen. In MFC De Binding in Oude Pekela werden maar liefst 120 gasten gastvrij ontvangen. Aan lange tafels, in een warme kerstsfeer, werd samen gegeten en bijgekletst met buurtgenoten. Op het menu stonden onder andere groentesoep, diverse broodjes, kroketten, eieren en salades – genoeg om iedereen met een voldaan gevoel weer naar huis te laten gaan.
Ook Dorpshuis De Riggel in Boven Pekela deed mee. Daar kwamen zo’n 25 gasten bijeen, waaronder ook enkele bezoekers uit Nieuwe Pekela. In een wat kleinere setting was het niet minder gezellig: het samenzijn, het lekkere eten en de ontspannen sfeer zorgden voor een fijne en feestelijke start van de kerstdagen.
De kerstbrunchen lieten zien hoe waardevol het is om samen te eten en elkaar te ontmoeten. Buurtgenoten die elkaar misschien niet dagelijks spreken, vonden elkaar aan tafel. Het zou zomaar kunnen uitgroeien tot oergezellige traditie!
Freddy Stötefalk