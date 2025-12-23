Feestjaar Winschoten200 succesvol afgerond

WINSCHOTEN – Met het project Winschoten200 heeft Winschoten zich een jaar lang van haar mooiste kant laten zien. Tientallen activiteiten, duizenden bezoekers en blijvende projecten voor de toekomst: 200 jaar stedelijke rechten is uitbundig gevierd.



Een jaar lang feest in de stad

In 2025 vierde Winschoten dat het 200 jaar geleden stedelijke rechten kreeg. Onder de noemer Winschoten200, een heel jaar feest, werd de binnenstad het toneel van uiteenlopende evenementen: van theatervoorstellingen en muziek tot kinderworkshops en exposities. Ook bestaande evenementen, zoals markten, festivals en culturele weekends, kregen een plek binnen het feestjaar en werden in een feestelijk kader geplaatst. De stad die ooit begon als een pleisterplaats tussen moerassen en venen, is inmiddels uitgegroeid tot een levendig centrum met een sterk gevoel van verbondenheid en trots.

Blijvende projecten

Naast het feestprogramma is ook geïnvesteerd in blijvende herinneringen. Zo is er gestart met de ontwikkeling van het Dichterspark bij de oude vestinggracht. De eerder onthulde Panoramawand vormt hierin een eerste mijlpaal. Komend jaar worden onder meer een podium, tekstzuilen en een grote historische muurschildering toegevoegd. Dankzij steun van onder andere Leader en Google krijgt Winschoten hiermee een unieke culturele plek voor bewoners én bezoekers.

Twee nieuwe wandelroutes en digitale toepassingen zorgen ervoor dat ook in de toekomst inwoners en toeristen de stad op een bijzondere manier kunnen beleven.



Samenwerking als sleutel tot succes

Het project Winschoten200 kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking tussen de gemeente Oldambt, Theater over de Noord en Stichting Facilities. Ook vele vrijwilligers en partners uit de stad hebben een waardevolle bijdrage geleverd.

Wethouder Jurrie Nieboer kijkt met trots terug op het feestjaar en benadrukt hoe belangrijk de samenwerking is geweest: “Winschoten heeft zich het afgelopen jaar echt van zijn beste kant laten zien. Dankzij de inzet van Theater over de Noord en alle betrokkenen is het een feestjaar geworden om nooit te vergeten. We zijn hen als gemeente veel dank verschuldigd.”

Tineke Abelen, coördinator vanuit Theater over de Noord, deelt dat gevoel: “Ik ben ontzettend trots op ons team. Samen hebben we iets neergezet waar Winschoten nog jaren plezier van gaat hebben.



Website blijft online

De website www.winschoten200.nl blijft voorlopig online, zodat belangstellenden kunnen terugkijken op het programma en op de hoogte blijven van de doorlopende projecten. Op 22 december is het feestjaar officieel afgesloten met een dankmoment voor alle medewerkers van Winschoten200.

Bron: Janneke Eefsting