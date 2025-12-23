FNV schrijft open brief aan directeur Qbuzz

EMMEN, TER APEL – Vakbond FNV heeft een open brief gestuurd aan de directie van Qbuzz met een dringende oproep om alsnog in overleg te gaan over de buslijn Emmen–Ter Apel.

De afgelopen weken is er veel onrust ontstaan rond deze lijn, onder meer door het plan om het vervoer tijdelijk gratis te maken. Volgens de FNV heeft dit geleid tot onduidelijkheid, maatschappelijke onrust en een onveilige situatie voor buschauffeurs.

De FNV wil dat Qbuzz terugkeert naar eerder gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in een veiligheidsconvenant. Ondanks zes eerdere brieven van de vakbond dit jaar, heeft Qbuzz volgens de FNV nog steeds geen gehoor gegeven aan deze oproepen.

‘De maat is vol. Chauffeurs werken dagelijks onder moeilijke en soms onveilige omstandigheden, terwijl Qbuzz blijft wegkijken’, zegt Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer. ‘Wij roepen de directie opnieuw op: ga met ons om tafel en kom de afspraken uit het veiligheidsconvenant gewoon na.’

Veel onrust en wisselend beleid

Het plan om de lijn Emmen–Ter Apel gratis te maken, zorgde de afgelopen periode voor veel commotie. Ook op politiek niveau is kritiek geuit. Minister Mona Keijzer en burgemeester Velema van Westerwolde hebben aangegeven dat gratis vervoer voor overlastgevers geen oplossing is. In korte tijd is het beleid meerdere keren gewijzigd, wat zorgt voor verwarring bij chauffeurs en reizigers.

‘Dit voortdurende heen-en-weer maakt het werk voor chauffeurs extra lastig. Zij weten niet meer waar ze aan toe zijn’, aldus Kuiper. ‘Er moet nu duidelijkheid komen. Dat kan alleen door vast te houden aan de afspraken die al eerder zijn gemaakt.’

De FNV wijst erop dat eerdere maatregelen, zoals de inzet van boa’s en korte lijnen tussen chauffeurs en handhaving, goed werkten. Deze afspraken zijn later eenzijdig losgelaten door Qbuzz.

Chauffeurs willen gehoord worden

Uit een recente enquête onder chauffeurs in de regio Emmen blijkt dat 98,6 procent vertrouwen heeft in de aanpak van de FNV. Slechts 1,4 procent heeft nog vertrouwen in de koers van Qbuzz. De vakbond pleit daarom voor een directe rol van chauffeurs in het overleg over veiligheid.

Oproep aan Qbuzz

Met de open brief roept de FNV Qbuzz opnieuw op om:

– het veiligheidsconvenant volledig na te leven;

– chauffeurs een directe stem te geven in het overleg;

– te stoppen met beleid dat leidt tot meer onrust en onveiligheid.

De FNV heeft ook de minister en de gemeenteraad van Westerwolde geïnformeerd over de situatie. De vakbond blijft aandringen op overleg totdat de veiligheid van chauffeurs weer voorop staat.

