Kom op Nieuwjaarsdag 1 januari 2026 meedoen aan de GZVW Nieuwjaarsduik

BLAUWESTAD – GZVW, de zwemvereniging en reddingsbrigade uit Winschoten organiseert voor de zesde keer de Nieuwjaarsduik in het Oldambtmeer.
De afgelopen Nieuwjaarsduik was een groot succes met 230 deelnemers. De organisatie hoopt dit jaar op een record van 250 deelnemers. Daarom nodigt GZVW iedereen uit om gezamenlijk met familie, vrienden en vele andere sportievelingen het jaar 2026 met een frisse duik in te luiden.
De Nieuwjaarsduik vindt op 1-1-2026 om 13.00 uur plaats op locatie Strand Zuid aan de Elfenbank in 9685 EC Blauwestad. Vanaf 12.30 uur begint de inschrijving. De deelnemerskosten zijn inclusief een beker chocolademelk en een beker Unox-erwtensoep en – zolang de voorraad strekt – de welbekende Unox muts.
Voor het aan- en uitkleden zijn twee grote trailers beschikbaar.
Deelname is op eigen risico. Voor de veiligheid van de deelnemers zijn reddingmedewerkers en een eerstehulppost aanwezig.
