DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Om 17.40 uur is vrijdag op de parkeerplaats bij de Kaufland in Papenburg een Nederlandse witte Kia Ceed aangereden. De wagen heeft schade aan de achterzijde. De veroorzaker die in een witte personenauto met niet-Duitse kentekenplaten reed, is er vandoor gegaan. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961-9260.
Op 19 december is om 7.55 uur op de Dieckhausstraße in Papenburg een bus tegen een tegemoetkomende bruine Opel gebotst. De bestuurster van de bus stopte ter hoogte van huisnummer 10 om de bus op de smalle weg te laten passeren. Hierbij schampte de bus de personenauto, met een schade van 1.000 euro tot gevolg. De chauffeur is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961-9260.
Meppen
Om 7.45 uur vanmorgen is op de Frankfurter Straße in Meppen een vrachtwagen tegen de buitenspiegel van een tegemoetkomende bus gereden. De schade aan de bus bedraagt 500 euro. De vrachtwagenchauffeur is doorgereden. De 44 jarige bestuurder van de bus kwam met de schrik vrij. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Weener
Een onbekende chauffeur van een vrachtwagen met oplegger, beladen met bouwmachine, reed op de avond van 22 december over de A31 richting Bottrop. Zijn lading overschreed de toegestane hoogte. Hierdoor botste de vrachtwagen in de Emstunnel bij Weener tegen drie brugconstructies. Zowel de constructies als de lading raakten beschadigd, waardoor er brokstukken op de weg terechtkwamen. Een 55-jarige automobilist uit Meppen botste rond 23:05 uur tegen de brokstukken. Hierbij raakte zijn auto zo zwaar beschadigd dat deze in de tunnel tot stilstand kwam. De losgeraakte oplegger van de vrachtwagen die het ongeval veroorzaakte, werd korte tijd later op de parkeerplaats Olle Rheen West aangetroffen. De bouwmachine die erop geladen was, was beschadigd en overschreed met een hoogte van 4,55 meter aanzienlijk de toegestane hoogte. De onbekende vrachtwagenchauffeur is na het ongeval gevlucht. De wegbeheerder heeft de weg gereinigd. Hiertoe moest de snelweg gedeeltelijk worden afgesloten. De verkeerspolitie van Leer heeft het ongeval geregistreerd en een onderzoek ingesteld.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland