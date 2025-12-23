Meerdere woningen ontruimd bij brand appartement Winschoten

WINSCHOTEN – Vanwege een brand in een appartement moesten vanmorgen meerdere bewoners hun woning uit.
Rond half zeven vanmorgen brak in een appartement op de bovenverdieping aan de Olieslagerstraat in Winschoten brand uit. Brandweer Winschoten ging met de tankautospuit en de hoogwerker ter plaatse. Omdat de brand uitslaand was, schaalde de meldkamer op naar middelbrand.
In een deel van het appartementencomplex stond veel rook. De bewoners werden geëvacueerd. Een tweede tankautospuit van brandweer Winschoten en brandweer Oude Pekela werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Ook het droneteam van brandweer Winschoten werd opgeroepen.
Rond kwart over zeven was de brand meester. De brandweer verschafte zich toegang tot diverse woningen om deze te controleren. Twee personen moesten door medewerkers van een ambulance worden gecontroleerd. Eén van hen is naar een ziekenhuis gebracht.
Voor een aantal bewoners zal vervangende woonruimte geregeld worden.
Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.
Bron: Veiligheidsregio Groningen