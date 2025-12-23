STUDIO RTV WESTERWOLDE, GRONINGEN1 – Hieronder vindt u de programmering voor Kerst en Oud en Nieuw.
1e kerstdag:
Religie tot 18.00 uur
18.00 – 20.00 uur Dabar
20.00 – 22.00 uur Muziek voor het Hart
22.00 – 23.30 uur Kerkdienstuitzending vanuit de Protestantse kerk Weite in Vlagtwedde
2e Kerstdag:
Non stop tot 14.00 uur
14.00 – 18.00 uur Kerst Top 50
18.00 – 21.00 uur Non Stop Kerst
21.00 – 22.00 uur Toppy Jazz Kerstuitzending
Oud en Nieuw
09.00 – 12.00 uur GOUD met Linda Koops en Geert Smit techniek Michiel van der Spek
12.00 – 15.00 uur GOUD 2.0 met Jan van Assema en Henk Guchelaar
15.00 – 17.00 uur Plaatwerk met Sibrandus Siersema
17.00 – 18.00 uur Jan van Assema
18.00 – 22.00 uur Afsluiting met Julian Buist en gasten
22.00 – 06.00 uur Gezellige Non Stop Programmering
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2026!