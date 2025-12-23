Programmering voor Kerst en Oud en Nieuw

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Groningen1, Radio Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE, GRONINGEN1 – Hieronder vindt u de programmering voor Kerst en Oud en Nieuw.

1e kerstdag:

Religie tot 18.00 uur

18.00 – 20.00 uur  Dabar

20.00 – 22.00 uur Muziek voor het Hart

22.00 – 23.30 uur Kerkdienstuitzending vanuit de Protestantse kerk Weite in Vlagtwedde

2e Kerstdag:

Non stop tot 14.00 uur

14.00 – 18.00 uur Kerst Top 50

18.00 – 21.00 uur Non Stop Kerst

21.00 – 22.00 uur Toppy Jazz Kerstuitzending

Oud en Nieuw

09.00 – 12.00 uur GOUD met Linda Koops en Geert Smit techniek Michiel van der Spek

12.00 – 15.00 uur GOUD 2.0 met Jan van Assema en Henk Guchelaar

15.00 – 17.00 uur Plaatwerk met Sibrandus Siersema

17.00 – 18.00 uur Jan van Assema

18.00 – 22.00 uur Afsluiting met Julian Buist en gasten

22.00 – 06.00 uur Gezellige Non Stop Programmering

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2026!

