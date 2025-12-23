Programmering voor Kerstavond en Eerste Kerstdag bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Voor Kerstavond en de ochtend van Eerste Kerstdag hebben we een aangepast programma.
Op Kerstavond, 24 december, zendt het kerkenteam van RTV Westerwolde de kerstnachtdienst vanuit de Protestantse Gemeente de Wedderwegkerk in Oude Pekela rechtstreeks uit.
Voorganger: Ds. van de Vrie
Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1, 2 5 en 6 & Lucas 2 vers 1-20
Thema: “Een kind is ons geboren
Medewerking: Ensemble ‘Multivocaal’
De dienst begint om 19:30 uur
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel, radio luisteren / webcam
Donderdagmorgen 25 december, Eerste Kerstdag, zendt het kerkenteam de kerkdienst vanuit de Protestantse Gemeente van Vlagtwedde rechtstreeks uit.
Voorganger: Ds. Meijer
Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1-6 & Titus 2 vers 11-14 & Lucas 2 vers 1-7 vers 8-14 vers 15-20
Thema: “Dit zij u het teken”
De dienst begint om 9:30 uur
De kerkdienst wordt donderdagmorgen 25 december uitgezonden en donderdagavond om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel, radio / webcam
Bron: Gert Wubs