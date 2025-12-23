Programmering voor Kerstavond en Eerste Kerstdag bij RTV Westerwolde

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela, Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Voor Kerstavond en de ochtend van Eerste Kerstdag hebben we een aangepast programma.

Op Kerstavond, 24 december, zendt het kerkenteam van RTV Westerwolde de kerstnachtdienst vanuit de Protestantse Gemeente de Wedderwegkerk in Oude Pekela rechtstreeks uit.

Voorganger: Ds. van de Vrie

Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1, 2 5 en 6  &  Lucas 2 vers 1-20

Thema: “Een kind is ons geboren

Medewerking: Ensemble ‘Multivocaal’

De dienst begint om 19:30 uur

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel, radio luisteren / webcam

Donderdagmorgen 25 december, Eerste Kerstdag, zendt het kerkenteam de kerkdienst vanuit de Protestantse Gemeente van Vlagtwedde rechtstreeks uit.

Voorganger: Ds. Meijer

Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1-6  &  Titus 2 vers 11-14  &  Lucas 2 vers 1-7 vers 8-14 vers 15-20

Thema: “Dit zij u het teken”

De dienst begint om 9:30 uur

De kerkdienst wordt donderdagmorgen 25 december uitgezonden en donderdagavond om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel, radio / webcam

Bron: Gert Wubs

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.