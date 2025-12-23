Steernvanger vertelt het verhaal van dromen, vriendschap en verlies in eerste theatervoorstelling Deur de Roemte

STADSKANAAL – Met Deur de Roemte neemt Steernvanger de stap van muziekpodia naar het theater. In hun eerste theatervoorstelling weeft de Groningstalige band een ontroerend verhaal van verlangen en herinnering. De vijf mannen nemen het publiek mee langs de welbekende liedjes in hun eigen folkstijl en een verhaal over een reis door tijd en ruimte: van jeugdige bravoure naar volwassen besef, van hoop naar melancholie, van afscheid naar weerzien. Te zien op 9 januari in Theater Geert Teis.
Op de afgegraven veengronden van Nieuw Buinen, ergens in 1989, begint het verhaal. Vrienden die samen dromen van de toekomst – van roem, van geluk, van een leven waarin alles nog mogelijk lijkt. Tot één van hen vertrekt. Wat achterblijft is stilte, gemis en de vraag: wat gebeurt er met dromen die je los moet laten?
Na de première op 31 oktober in De Klinker in Winschoten is Deur de Roemte in nog 3 theaters te zien is. Dat de belangstelling groot is blijkt nu al: de try-out voorstelling in het Rensentheater, de première in Theater de Klinker en de voorstelling op donderdag 18 december in Theater Winsinghhof in Roden zijn volledig uitverkocht. In januari spelen de mannen nog in Theater Geert Teis Stadskanaal en Theater het Kielzog in Hoogezand. Hiervoor zijn nog wel kaarten beschikbaar.
Over Steernvanger
Steernvanger is een vijfkoppige indiefolkband uit Groningen. Hun muziek – een mix van folk, pop en americana – wordt gedragen door meerstemmige zang en poëtische teksten in het Gronings. In 2022 verscheen hun debuutalbum, dat direct genomineerd werd voor de Streektaalprijs. Hun tweede album is opgenomen en komt begin 2026 uit. Steernvanger is voor luisteraars van RTV Noord een bekend geluid. Met dagelijkse airplay en 13 nummers in de Grunnger 1000 is de band een vaste waarde voor de Groningstalige muziek.
Speeldata
9 januari Theater Geert Teis – Stadskanaal
31 januari Theater Kielzog – Hoogezand
Alle speeldata zijn ook te vinden via www.steernvanger.nl.
Bron: Dion Bouwes