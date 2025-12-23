Stichting Eerste Hulp en KMR zetten zich in voor mensen die het tijdens de feestdagen extra moeilijk hebben

REGIO – Tijdens hun eerste Kerst Marathon zet KMR radio zich, samen met Stichting Eerste Hulp, in voor mensen die het tijdens de feestdagen extra moeilijk hebben.
Wat zamelen ze in?
- Houdbare producten en boodschappen voor minima De samengestelde pakketten worden verdeeld via de Facebookgroep: Uitdeelpunt Eerste Hulp
- Nieuw speelgoed, dat wordt gedoneerd aan kinderen in het Martini Ziekenhuis Groningen, om ook hen een lichtpuntje te geven tijdens de feestdagen.
Doneren kan ook online
De opbrengst van geldelijke donaties wordt volledig besteed aan het samenstellen van boodschappenpakketten voor minima.
Donatielink:
www.doneeractie.nl/armoede-bestrrijding/-114599 of via website: www.kerstmaratonradio.nl
De Dj’s verloten leuke prijzen tijdens de marathon.
Reacties of verzoekjes?
Stuur een bericht naar 06 24 85 81 92
Spullen inleveren kan op twee manieren:
- de Snuffelshop in Heiligerlee
- (meer info en tijden volgen via onze website, socials en worden ook op de radio gedeeld)
- Of bij de draaiende Dj, die tijdens zijn programma meer informatie geeft
Samen maken we de feestdagen voor velen een stukje mooier
Bron: Rebecca Roelans-Kruize