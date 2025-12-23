Vrouwenvereniging Dorcas bakt weer spekdikken

SELLINGEN – Al vele jaren worden in Sellingen door de vrouwenvereniging Dorcas kniepertjes en spekdikken gebakken. Dit jaar worden de spekdikken gebakken op zaterdag 27 en maandag 29 december.
Het beslag bestaat uit 180 kg meel, gemengd met stroop, eieren etc. Tijdens het bakken wordt er nog spek en worst aan toegevoegd. Er is ongeveer 40 kg spek en 425 worsten voor nodig. Hiervan kunnen enkele duizenden spekdikken worden gebakken.
Vele enthousiaste vrijwilligers zijn bereid om alle werkzaamheden te verrichten. De vrijwilligers worden zo rond de klok van twaalf verwend met een bord snert of stamppot. Ook tijdens het bakken wordt men niet vergeten met diverse traktaties.
De spekdikken en de kniepertjes, die al eerder gebakken zijn, kunt u kopen in de Sprankel aan de Torenstraat 11 in Sellingen. Men kan ze ook vanaf zaterdag 27 december telefonisch bestellen; het telefoonnummer van de Sprankel is 0599-322890. De bestelling ophalen voor 30 december 15.00 uur.
De verkoop vanuit de Sprankel gaat door tot 31 december 15.00 uur, zolang de voorraad strekt.
OP=OP Wees er dus op tijd bij.
Bron en foto’s: Bennie Potse