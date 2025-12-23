Winternummer Terra Westerwolda 2025 verschenen

WESTERWOLDE – Wat is er in deze wintertijd beter dan heerlijk warm binnen te zitten met een tijdschrift? Het goede nieuws is, dat het winternummer van Terra Westerwolda weer is verschenen, om te voorzien in boeiend leesvoer deze winter!



Metting in Bellingwolde

In Bellingwolde en omstreken is de familie Metting een begrip. Wat ooit begon als een handel in turf, groeide onder leiding van drie generaties uit tot een uniek bedrijf: een winkel met een assortiment van meer dan 30.000 producten waar een tankstation bij hoort, en niet andersom. Redacteur Lieuwe Jongsma sprak met Jan en Harm Jan Metting over een eeuw ondernemen in Westerwolde. Een verhaal van aanpassen, hard werken en diepe wortels in een dorp dat ze door de jaren heen zagen veranderen.



Recente vondsten in Ter Apel

In mei 2025 werd de 2-jaarlijkse leeropgraving van de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Archeologie en Monument rondom het Klooster Ter Apel hervat. Rienhart Wolf en Stijn Arnoldussen beschrijven in het winternummer van Terra Westerwolda de meest recente vondsten.



Een Onstwedder zeemansgraf

De in 1902 in Onstwedde geboren Hisko Boels trad in dienst bij de Holland West-Afrika Lijn. In augustus 1921 stapte hij aan boord in Amsterdam voor een reis naar de Westkust van Afrika. Een maand later overleed Hisko aan boord van de SS Texelstroom. Gerda Nijenbrinks stuitte in haar onderzoek op het verhaal van deze zeeman, met een bijzondere overlijdensplaats.



En verder…

Leest u in Terra Westerwolda een artikel van Jochem Abbes over de “nieuwe” kansel in de Protestantse kerk van Blijham, afkomstig uit de voormalige Lutherse kerk van Enkhuizen. Hanne Wilzing schreef over de parachutisten-vouwfiets die hij bij een neef op “op dele” vond. Marjan Brouwer van Museum Klooster Ter Apel schrijft over inclusie en toegankelijkheid in musea en in het bijzonder wat dit voor de vernieuwing van het museum in Ter Apel betekent. Verder vindt u in Terra Westerwolda uiteraard ook weer de vaste rubrieken, zoals Uit de geschiedenis van Westerwolde, Sprekend object, Historische

actualiteiten en het nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde.

Bron: Terra Westerwolda, Lizanne Trenning