Winterse magie en lichtspektakel op Landgoed Tenaxx

WEDDE – Landgoed Tenaxx staat deze decembermaand volledig in het teken van licht, magie en winterse gezelligheid. Met de Magic Christmas Show op 28 december biedt het park een uniek evenement aan voor jong en oud.
Op zondag 28 december staat Landgoed Tenaxx in het teken van winterse magie tijdens de Magic Christmas Show. Het park is die dag regulier geopend van 11.00 tot 18.00 uur. Bezoekers kunnen vrij rondwandelen tussen de dino’s en genieten van winterse workshops op het Rangerplein.
Om 12.00 uur vindt de Magic Christmas Show van de Brothers of Mystery plaats. De show wordt opgevoerd in een overdekte en verwarmde tent. De Brothers of Mystery neemt het publiek mee in een vrolijk en spannend kerstverhaal vol humor, indrukwekkende illusies en een hartverwarmende finale met sneeuw en kerstgevoel.
Na het grote succes in december keert Night of the DinoLights terug in januari 2026! Op zaterdag 24 en zondag 25 januari verandert Dinopark & Landgoed Tenaxx in een betoverend winterwonderland tijdens de Night of the DinoLights. Bezoekers maken een sfeervolle avondwandeling door het park, over het landgoed en door het bos. Langs de route schitteren verlichte dinosaurussen, bomen en magische lichtobjecten die zorgen voor een bijzondere beleving. Op het Rangerplein zijn drankjes en winterse lekkernijen verkrijgbaar. Ook op het terras en in het restaurant heerst een warme sfeer met vuurkorven, warme chocolademelk en versgebakken wafels. De Night of the DinoLights is te bezoeken van 16.30 tot 21.00 uur.
Met deze winterse evenementen biedt Landgoed Tenaxx een complete kerstbeleving vol licht, sfeer en verwondering. Een perfect uitje voor gezinnen en iedereen die de feestdagen bijzonder wil beleven. www.dinoparklandgoedtenaxx.nl