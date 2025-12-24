Burgernet ingezet voor vermiste man Stadskanaal (Update)

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 24 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DRIE ZONNIGE DAGEN | WINTER TOT HET WEEKEND

Het heldere weer voor de komende dagen is begonnen en vandaag is er ook maar af en toe wat bewolking. De wind is inmiddels windkracht 4 tot 5 uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur ligt vanochtend rond het vriespunt, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is +2 graden.

Vanavond is er direct lichte vorst en vannacht daalt het tot rond -5. Daarbij blijft het ook waaien en de gevoelstemperatuur ligt morgenochtend daardoor rond de -10. Het is wel zonnig en mooi weer, en door de zon weet de temperatuur morgen nog te stijgen tot -2 of -1. Maar dan is de gevoelstemperatuur ook nog rond de -5 en morgenavond zakt dat weer tot -10.

Vrijdag is er iets minder wind en dat maakt het wat minder koud: minimum rond -5 en maximum vrijdag rond het vriespunt. In het weekend komt er een zwakke tot matige noordenwind te staan en dat geeft meer bewolking en een enkele bui, en overdag 3 tot 5 graden boven nul. Dat kan wat mist en ’s nachts wellicht wat gladheid geven.