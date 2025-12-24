Burgernet ingezet voor vermiste man Stadskanaal (Update)

STADSKANAAL – In verband met een vermissing van een jarige man is Burgernet ingeschakeld.
In verband met een vermissing vraagt de politie uw hulp bij het uitkijken naar een man van rond de 50 jaar in de omgeving van Stadskanaal. De man is ongeveer 1,78 meter lang, heeft een lichte huidskleur en grijs, kort haar, samen met een getrimde baard.
Hij is gekleed in een wit t-shirt met vogels, een blauwe spijkerbroek, een zwarte jas met rode strepen en bruine schoenen.
De man is rond de middag lopend vertrokken vanuit de omgeving van Stadskanaal. Heeft u informatie of ziet u iemand die aan dit signalement voldoet? Neem dan contact op met de politie via 112.
Update
Meneer is terecht.
Bron: Burgernet