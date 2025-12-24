D66 doet weer mee aan gemeenteraadsverkiezingen Westerwolde

WESTERWOLDE – D66 doet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw mee in de gemeente Westerwolde. De partij is de afgelopen periode met veel energie en betrokkenheid aan de slag gegaan en kijkt met vertrouwen uit naar de verkiezingen.
Er is inmiddels al belangstelling om mee te doen: meerdere inwoners hebben aangegeven interesse te hebben in een plek op de kandidatenlijst. Dat stemt positief en laat zien dat er draagvlak is om samen te bouwen aan een sterke, toekomstgerichte campagne voor Westerwolde. Tegelijkertijd staat de deur nadrukkelijk open voor meer mensen die willen meedenken of meedoen.
D66 nodigt inwoners van Westerwolde van harte uit om aan te haken. Dat kan op verschillende manieren: door mee te denken over het verkiezingsprogramma, door actief te worden in de campagne of door zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.
Aanmelden voor de kandidatenlijst kan tot uiterlijk 28 december. Ook na die datum blijft het mogelijk om op andere manieren bij te dragen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via: GR2026@hotmail.com
In de komende weken werkt D66 verder aan het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kandidatenlijst. De partij kijkt ernaar uit om samen met inwoners te bouwen aan ideeën voor een sterk, sociaal en toekomstbestendig Westerwolde.
Bron: D66 Westerwolde