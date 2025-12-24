Eerste kersteditie Kids Fun Day’s Oldambt brengt warmte, creativiteit en beweging naar Winschoten

WINSCHOTEN – Op dinsdag 23 december vond aan de Tromplaan 86 in Winschoten de allereerste Kids Fun Day’s Oldambt kersteditie plaats. Een feestelijke, laagdrempelige middag vol plezier, creativiteit en beweging voor kinderen uit het hele Oldambt. Met deze kersteditie wilde de organisatie een warme plek creëren waar kinderen konden spelen, ontdekken en samen genieten van de magie van december.
De middag zat bomvol activiteiten, die aansloten bij de belevingswereld van kinderen. Zo konden zij deelnemen aan diverse knutselactiviteiten, op de foto met de kerstman of de kerstbeer, genieten van glittertatoos en schminken en meedoen aan klassieke spellen zoals dammen en sjoelen. Een bijzonder hoogtepunt was de ‘flam in de pan’-demonstratie van brandweer Winschoten, waar kinderen op een veilige en speelse manier leerden over brandveiligheid. En dat was nog lang niet alles; overal was iets te beleven.
Deelname kostte slechts €2,50 per kind, inclusief onbeperkt drinken en wat lekkers, waardoor de middag toegankelijk bleef voor alle gezinnen.
“Deze eerste editie was een groot succes en smaakt absoluut naar meer. Volgend jaar komt er zeker een vervolg,” aldus organisatrice Wilma.
Bron en foto’s: Kids Fun Day’s Oldambt