Gemeente Oldambt stelt vuurwerkvrije zones vast

OLDAMBT – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft vuurwerkvrije zones vastgesteld voor de jaarwisseling 2025-2026. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. Met deze zones wil de gemeente gevaar, schade en overlast voorkomen. Ook zorgen de zones voor extra rust en veiligheid, onder andere voor dieren en omwonenden.
Waar geldt het verbod?
In de onderstaande gebieden is het verboden om consumentenvuurwerk te gebruiken. De exacte begrenzing staat op de kaart bij dit bericht.
- Winschoten: Marktplein
- Winschoten: Stadspark en Rosarium
- Winschoten: dierenverblijf Sterrebos
- Nieuwolda: kinderboerderij
- Midwolda: hertenkamp
- Beerta: dierenverblijf Speulparadies
- Bad Nieuweschans: hertenkamp
- Scheemda: hertenkamp
Goed om te weten
Buiten de vuurwerkvrije zones gelden de landelijke regels. U mag legaal vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.
Houd rekening met elkaar
Denk om mens en dier. Niet iedereen vindt vuurwerk prettig. Wees daarom terughoudend rondom woonlocaties voor ouderen, het hospice, dierenweides en uitlaatplekken.
Bron: Gemeente Oldambt