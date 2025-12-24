Giezelbaargbloazers verwelkomen bezoekers kerstnachtdienst

BELLINGWOLDE – Vanavond hebben zeven leden van de Giezelbaargbloazers meegewerkt aan de kerstnachtdienst in de Magnuskerk.
Vanavond was in de Magnuskerk in Bellingwolde een kerstnachtdienst, met medewerking van Ensemble Multivocaal. Voorganger was ds. Wolf Jöhlinger en organist dhr. R. Brunekreeft. De dienst begon om tien uur.
Voorafgaand aan de kerstnachtdienst brachten zeven leden van de Giezelbaargbloazers de bezoekers alvast in kerststemming door buiten bij de kerk op hun midwinterhoorns te blazen.
Foto’s: Jan Glazenburg