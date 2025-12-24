Grootste expositie in Noord- Nederland met driehonderd Kerststalletjes in Ter Apel

TER APEL – In de periode van 28 tot en met 30 december en van 2 tot en met 4 januari a.s., dagelijks van 12.00 tot 16.00 uur, wordt er in de Willibrorduskerk te Ter Apel, Kapelweg 2, weer de traditionele expositie van unieke kerstgroepen geëxposeerd.

Ook het afgelopen jaar is het aantal kerststalletjes weer uitgegroeid. Alle nieuwe zullen worden geëxposeerd. Al met al zijn er deze dagen ongeveer driehonderd kerstgroepen te bewonderen uit alle delen van de wereld. Groot, klein, van hout, metaal, stof, keramiek, glas of zelfs gehaakt.

Historie expositie kerststalletjes Willibrorduskerk te Ter Apel.

Na een aarzelend begin in 2006 met de expositie van kerststalletjes van de eigen parochianen, kreeg de expositie echt inhoud toen de organisatie in 2010 de hand wist te leggen op een verzameling van ongeveer tachtig kerstallen van een familie uit Nijmegen. Een verzameling die in veertig jaar door hen bijeengebracht was en waarvan de kleinste kerststal slechts 1½ cm groot is.

In 2015 kon men de hand leggen op een verzameling van een familie uit Noord-Holland. Man en vrouw waren beiden ernstig ziek en omdat hun kinderen niet geïnteresseerd waren, zochten ze een plek waar hun verzameling bijeen zou kunnen blijven.

Tevens heeft men in dat jaar ook de beschikking gekregen over een aantal kerstgroepen van een mevrouw die gestopt was met het verzamelen. Zij wilde voorkomen dat de kinderen ze later zouden weggooien. Daarna groeide het aantal kerststalletjes ieder jaar weer, met telkenjare toch wel bijzondere exemplaren

Oud zeeman Bob Flobbe uit Delfzijl schonk in 2016 een ijzeren kerststal .Een stal die hem herinnerde aan een eenzame kerstnacht, ver van huis. Als werktuigkundige op een vrachtschip, in een verlaten haven aan de Oostkust van de Verenigde Staten, waar hij de wacht had in de machinekamer, gingen zijn gedachten toen uit naar het kerstgebeuren. Dit bracht hem op het idee een kerststal te maken van een leeg verfblik, waarbij hij al lassend van boutjes en moeren de daarbij behorende kerstfiguren maakte. Op deze wijze kreeg hij voor zichzelf ver van huis toch nog een beetje het kerstgevoel. De stal van meneer Flobbe heeft een mooi plekje tussen de andere kerststallen gekregen en het verhaal van die kerstnacht in Amerika hangt er bij.

In 2017 werd de verzameling kerstgroepen onder meer uitgebreid met een schenking van een Palestijnse kerstgroep door Inge Dekker uit Oude Pekela. Mevrouw Dekker kreeg deze kerstgroep in 2001 van de Young Womens Christian Association in (Oost)-Jeruzalem, waar ze toen enige tijd werkzaam was. De figuren van de kerststal zijn gemaakt door vrouwen in het YWCA-centra in Palestijnse vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever en representeren ook de traditionelen Palestijnse klederdrachten uit dit gebied. Bovendien zijn ze gemaakt van restjes stof, een mooi staaltje recycling of ”cradle to cradle” werk.

De jaren daarna kreeg men in 2018 van Rob en Jantien van Dijk uit Vlagtwedde en tweetal kerstgroepen in bruikleen, te weten een Peruaanse ministal en een kerstgroep opgebouwd als een baboesjka/matroesjka. Tevens heeft de familie Van Dijk de organisatie laten weten dat zij na hun overlijden, door middel van een codicil, hun kerstgroepenverzameling aan hen zullen nalaten.

Weer een jaar later kwam er wel een heel bijzondere unieke uitbreiding van de expositie, namelijk een compleet Palestijns dorp op schaal nagemaakt.



In 2020 en 2021 kon er in verband met Corona geen expositie worden gehouden. Wel kreeg de organisatie in deze periode nog diverse unieke kerststalletjes aangeboden. Opvallend hierbij is een hele grote, zware kerstal ingebouwd in een Italiaans dorp.



Vorig jaar was als bijzonderheid een zelfgebreide kerstgroep door een mevrouw uit Stadskanaal te bewonderen. In 2022 was deze mevrouw als bezoeker bij de expositie en was toen zo enthousiast over wat ze zag, dat ze spontaan aanbood een kerstgroep te breien.

Naast vele nieuwe kerststalletjes waren in 2024 prachtige drieluiken van het kerstgebeuren, 80 cm hoog, ontworpen door mevrouw Meulman en door haarzelf in glas gegraveerd, te bewonderen.

Al met al zijn er dit jaar ongeveer driehonderd kerstgroepen te bewonderen uit alle delen van de wereld. Groot, klein, van hout, metaal, stof, keramiek, glas of zelfs gehaakt. Zeker een bezoekje waard.

De expositie, Kapelweg 2 te Ter Apel, is geopend van 28 tot en met 30 december en van 2 t/m 4 januari dagelijks van 12.00 uur tot 16.00 uur.

De toegang is gratis.

