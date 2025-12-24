Høksons zet alles op pauze met nieuwe single op kerstavond

TER APEL – In een tijd waarin alles aan staat en iedereen maar door moet, kiest Höksons bewust voor iets anders. Geen harder, sneller of meer maar een bewuste pauzeknop. Vanavond op kerstavond verschijnt de nieuwe single Eem alles op Pauze: rauwe Veenkoloniale rock voor mensen die even willen voelen waar ze staan.
“Eem alles op Pauze” is geen zoete ontsnapping of kerstballad, maar muziek zonder kaders of remmen. Recht uit het hart, gespeeld zoals het bedoeld is: hard, eerlijk en samen.
Het nummer ademt het bekende Høksons-gevoel. Even loskomen van moeten, schema’s en verwachtingen.
Gewoon biertje in de hand, schouders tegen elkaar en alles eruit gooien wat zich heeft opgestapeld.
Høksons staat al jaren bekend om liveshows waar energie, vriendschap en verbinding centraal staan.
Avonden waarop mensen zingen, springen, botsen en elkaar daarna weer in de armen vallen.
Muziek als uitlaatklep, niet als achtergrondgeluid. Juist nu, in een tijd van onrust en afstand, wil de band laten horen én voelen dat muziek mensen dichter bij elkaar brengt.
Met “Eem alles op Pauze” nodigt Høksons iedereen uit om even stil te staan. Niet om weg te kijken, maar om weer contact te maken. Met jezelf en met elkaar.
Zullen we samen even alles op pauze zetten? Stream “Eem alles op pauze” https://eemallesoppauze.hoksons.nl/
Bron: Høksons