Milieustraat Pekela in het nieuwe jaar ook op woensdag open

NIEUWE PEKELA – De milieustraat aan de Holland Marsh nr. 12 in Nieuwe Pekela gaat vanaf 1 januari 2026 een extra dag open. Daarmee kunnen inwoners, naast de reguliere openingsdagen op dinsdag, vrijdag en zaterdag, hun afval ook op woensdag wegbrengen.
Wethouder Reiny Kuiper licht toe: ‘In ons beleid hebben we vastgelegd dat de milieustraat vier dagen per week geopend moet zijn voor de Pekelders. Met de toevoeging van de woensdag geven we hier invulling aan. Zo maken we het voor inwoners makkelijker om hun afval op een moment te brengen dat hen het beste uitkomt.’
Vanaf 1 januari 2026 gelden de volgende openingstijden voor de milieustraat:
⦁ Dinsdag 08.00 – 15.45 uur
⦁ Woensdag 08.00 – 15.45 uur
⦁ Vrijdag 08.00 – 15.45 uur
⦁ Zaterdag 08.00 – 11.45 uur
Gratis afval brengen eind december
In de drie laatste dagen van het jaar is de milieustraat in Pekela vaker en gratis open. Inwoners kunnen dan op de volgende momenten hun afval kosteloos wegbrengen:
⦁ Maandag 29 december 08.00 – 15.45 uur
⦁ Dinsdag 30 december 08.00 – 15.45 uur
⦁ Woensdag 31 december 08.00 – 11.45 uur
Bron: Gemeente Pekela