Paardentram zoekt tractorchauffeurs

WILDERVANK – De Eerste Wildervankster Paardentram heeft sinds vandaag 500 volgers op hun Facebookpagina. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de succesvolle ritten tijdens de lichtroute. Dat is niet alleen mooi maar ook heel hoopgevend voor de toekomst. Want….hun vrijwilligers vergrijzen.
Dus is er behoefte aan nieuwe tractor chauffeurs (M/V). Ze zoeken mensen die per week (of 1x per 2 weken) op een middag een uurtje kunnen rijden. Ook voor de weekenden hebben ze plaats voor vrijwilligers.
Het betreft de maandag, dinsdag of donderdagmiddag van 14:00 uur tot 15:00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ghmulder@hotmail.com of 06 230 67 430
Bron: Peter Panneman