Stichting Leergeld Zuidoost Groningen krijgt wekelijks aanvragen voor fietsen: “Deze acht zijn hard nodig”

WINSCHOTEN – Stichting Leergeld Zuidoost Groningen krijgt wekelijks meerdere aanvragen van ouders die een fiets nodig hebben voor hun kind. De acht opgeknapte weesfietsen die de stichting onlangs ontving via de NS zijn dan ook hard nodig. “Een fiets lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het voor veel gezinnen niet,” zegt Finie Eilert van Stichting Leergeld Zuidoost Groningen.
De fietsen zijn afkomstig uit de landelijke #posifiets-campagne van de NS. Binnen deze campagne worden fout geparkeerde of langdurig achtergelaten fietsen bij stations opgehaald en opgeknapt. In Winschoten zijn acht van deze zogenoemde weesfietsen overhandigd aan Stichting Leergeld Zuidoost Groningen.
Volgens Eilert sluit de actie goed aan bij de dagelijkse praktijk van de stichting. “Wij krijgen wekelijks minimaal vijf aanvragen voor een fiets. Kinderen moeten naar school, sport of andere activiteiten kunnen, maar niet ieder gezin heeft daar de financiële middelen voor,” vertelt zij.
Stichting Leergeld Zuidoost Groningen zet zich in voor kinderen van 2 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. “Onze missie is dat alle kinderen kunnen meedoen. Nu meedoen betekent later meetellen. Een fiets is daarbij vaak onmisbaar, omdat kinderen anders letterlijk niet kunnen komen waar ze moeten zijn,” aldus Eilert.
De #posifiets-campagne wil daarnaast aandacht vragen voor de overlast van verkeerd geparkeerde fietsen rond stations. Door deze fietsen een tweede leven te geven, worden niet alleen stationsomgevingen opgeruimd, maar worden ook kinderen geholpen die de fiets hard nodig hebben.
“Voor deze kinderen maakt zo’n fiets echt verschil,” zegt Eilert. “Daarom zijn we heel blij met deze bijdrage.”
Malou Vos