Video lichtjestocht ST Toertochten

VLAGTWEDDE/VEELE/WEDDE/VRIESCHELOO – Maandagavond 22 december verzamelden zich aan de Wensenkampweg in Vlagtwedde zo’n dertig feestelijk versierde trekkers. In een lange stoet trokken zij vervolgens door de straten van Vlagtwedde, Veele en Wedde. De verlichte optocht, georganiseerd door ST Toertochten, zorgde onderweg voor een gezellige en sfeervolle aanblik.
Langs de route stonden veel bewoners te genieten van de kleurrijke lichtjes en de bijzondere stoet. De tocht kwam uiteindelijk tot een einde aan de Industrieweg in Vriescheloo, waarmee een geslaagde en sfeervolle avond werd afgesloten.
Verslag : Geesje Godlieb en Aike Godlieb
Dronebeelden : Westerwolde Drone
Camera en Montage : Aike Godlieb