Auto belandt op de zijkant bij ongeval Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 25 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

HEEL KOUDE KERST | WEEKEND MINDER KOUD

Een goeiemorgen! Allereerst mooie kerstdagen en een fine tijd.

Wel is het in het weer een ander beeld dan we de laatste jaren bij kerst gewend zijn, want een groot hogedrukgebied strekt zich uit van Schotland naar Polen en dat geeft ons die koude oostenwind. Er staat windkracht 4 tot 5 en samen met een temperatuur van -4 geeft dat vanochtend een gevoelstemperatuur rond -10. Maar het is de hele dag zonnig en de temperatuur stijgt vanmiddag tot rond -1.

Vanavond en vannacht gaat het weer harder vriezen: minimum vannacht rond -6. Er komt dan iets minder wind dan nu. Morgen stijgt het naar -1 tot 0 graden en dan is er nog veel zon maar er komen ook wat wolkenvelden. Zwakke tot matige oostenwind morgen, kracht 2 tot 4.

Zaterdag draait de wind naar het noorden en dat geeft meer bewolking en mogelijk een klein regenbuitje. Minimum zaterdagnacht rond -2, maximum in de middag rond +3. Zondagnacht is er kans op gladheid bij -1, overdag wordt het 2 graden met wat zon. En begin volgende week is het iets zachter met enkele buien, maar vanaf woensdag wordt het weer kouder met kans op sneeuwbuien.