Auto belandt op de zijkant bij ongeval Stadskanaal

STADSKANAAL – Bij een eenzijdig ongeval in Stadskanaal is vanmorgen een auto op de zijkant tot stilstand gekomen.
Het ongeluk gebeurde rond half tien op de Spoorstraat. Mogelijk zag de bestuurster door de laagstaande zon een wegversmalling over het hoofd en botste tegen een paaltje. Haar auto sloeg vervolgens om.
De bestuurster werd in een ambulance gecontroleerd. Of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was, is niets bekend.
Nadat de brandweer de auto weer op zijn vier wielen had gezet heeft berger Keizer de wagen afgesleept.
Bron/foto’s: 112stadskanaal