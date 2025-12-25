Groninger middag met Erwin de Vries bij Gastrobar MOOD

WINSCHOTEN – Op 8 maart komt Erwin de Vries samen met gitarist Christof Bauwens naar Gastrobar MOOD voor een uniek Troubadours optreden i.c.m. een 3-gangen Gronings diner.
Start vanaf 15.30 uur met een Groninger welkomstdrankje, aansluitend wordt het voorgerecht geserveerd en zal Erwin samen met Christof een uniek troubadours concert gaan geven die in twee delen is opgesplitst. Troubadouren zal in dit geval betekenen dat Erwin en Christof langs de tafels door het gehele restaurant gaan om op te treden.
Na de 1e sessie van Erwin en Christof zal het hoofdgerecht uitgeserveerd worden waarna de 2e sessie van het optreden zal plaatsvinden.
Erik Nap uitbater van Gastrobar MOOD : “ Erwin en wij hebben een verleden vanaf Gasterij Smits in Midwolda, hier hebben we meerdere keren een soortgelijke avond georganiseerd die telkens tot een uitverkocht huis hebben geleid. Na samen met Erwin bij onze nieuwe locatie in het Rosarium te hebben gekeken kwamen we tot een troubadours concert. Een unieke beleving omdat Erwin echt langs de tafels gaat, dichterbij komt ie niet”.
Kom genieten van de prachtige nummers en dit unieke optreden i.c.m. lekker eten, de kaartverkoop is inmiddels begonnen en er is beperkt plek.
Bron: Erik Nap