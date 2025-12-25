DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen 24 december 17.00 en middernacht is bij een woning aan de Langen Straße in Meppen ingebroken. De daders forceerden een raam en doorzochten de kamers. Er is voor 12.500 euro aan gouden sieraden gestolen.
Ook werd bij een woning aan de Diepenbrockstraße in Meppen ingebroken. Ook daar kwamen de daders via een raam binnen. Het huis werd doorzocht. Er zijn sieraden gestolen. De totale schade bedraagt 2.500 euro.
De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland