Stichting Op-StapBus Zuidoost – Groningen brengt ouderen samen voor kerst

NIEUWE PEKELA – De stichting Op-StapBus organiseert het hele jaar door activiteiten voor 55+’ers. Denk hierbij aan winkelen, theater, rond ritten maken of gezellig eten met elkaar.
Zaterdag 20 december stond het hoogtepunt van het jaar op de agenda, namelijk het kerstdiner. Voor een groep van maar liefst 150 mensen (incl de vrijwilligers) werd er een prachtige middag georganiseerd bij de Spil in Nieuwe Pekela. Een amuse hapje, soep geserveerd aan tafel, een uitgebreid lopend buffet en een heerlijk toetje maakte de middag compleet. Tijdens de gehele middag was er live muziek te horen en na het hoofdgerecht werd er een prachtig kerstverhaal voorgedragen. Zelfs de kerstman en kerstvrouw kwamen deze middag nog even op bezoek.
Na afloop stapten alle mensen voldaan en verzadigd weer in de bussen om weer bij huis afgezet te worden.
Bron e n foto’s: Mark Nienhuis