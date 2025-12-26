Afval gedumpt bij Klein Ulsda

KLEIN ULSDA – In de omgeving van Klein Ulsda is een partij afval gedumpt.
In en langs het water langs de Heersloot bij Klein Ulsda is een partij afval gedumpt.
Er wordt melding gedaan bij de gemeente.
Foto’s: Hilvert Huizing
KLEIN ULSDA – In de omgeving van Klein Ulsda is een partij afval gedumpt.
In en langs het water langs de Heersloot bij Klein Ulsda is een partij afval gedumpt.
Er wordt melding gedaan bij de gemeente.
Foto’s: Hilvert Huizing
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.