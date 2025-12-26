Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, ain verhoal deur Margriet, de spreuk vd zoaterdag, de Dieverdoatsie agenda en as joaroafsloeter wetholder gemainte Westerwolde Giny Luth over portefeuille cultuur en de Westerwolder Dieverdoatsie moand 2026 en de Westerwolder schriefwedstried.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Geert Smit. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, spreekt hij met Lars Blaauw over de STAR Oliebollenritten, Jan Bessembinders over de fietsactie van Stichting Leergeld Zuidoost Groningen en de NS, onlangs kregen zij acht opgeknapte weesfietsen voor die kinderen die de fiets erg nodig hebben om naar school te kunnen gaan.
Twee vertegenwoordigers van de brandweer komen vertellen over de risico’s op brand deze tijd. Maurice Lengeler komt vertellen over het contract welke is gesloten met de hoofdaannemer bruggenbouwer Rusthoven.
die de bruggen in Pekela gaat aanpakken.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
