Meerdere gewonden bij ongeval Emmen

EMMEN – Bij een ongeval bij Emmen zijn vanmiddag drie personen gewond geraakt.
Het ongeval gebeurde om half vijf op de N34. Twee auto’s botsten tegen elkaar. Hulpdiensten, waaronder brandweer Emmen en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. Er raakten drie personen gewond, waarvan één ernstig. Het gaat om de beide bestuurders en een inzittende. De weg werd voor berging en onderzoek afgesloten.
Spier
Binnen een half uur was er ook een ongeval op de A28 bij Spier. Hierbij waren eveneens meerdere auto’s betrokken. Medische hulpverlening en de brandweer van Beilen en Dwingeloo kwamen ter plaatse. Over de toedracht is nog niets bekend. Tenminste één persoon raakte gewond. De weg is afgesloten.
Bron: Politie Drenthe op X