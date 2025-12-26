Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten zijn dinsdag 23 december actief geweest om de damsport te promoten bij het 2e Regio-cup jeugdtoernooi in Groningen en de “Kids Fun Day” in Winschoten.
Ondanks de vakantieperiode namen 30 jonge dammers in spé deel aan de 2e Regio-cup in het Sportcomplex van Hanze & RUG in Groningen. Naast Groningen kwamen delegaties uit Hijken, Beilen, Hoogeveen, Hollandscheveld, Dedemsvaart, Leek, Blauwestad, Nieuwe Pekela, Westerlee en Winschoten. Coördinator Rik Smit uit Nieuw Balinge had als voorbereiding de jonge dammers ondergebracht in 4 groepjes. Groep 1 bestond 6 spelers, de overige groepen werden gevormd door 8 spelers. Groep 1 en 2 werkten hun partijen af met de klok, onder een speeltempo van “Fischer 10 + 5”.
Vier spelers Damclub Winschoten
Damclub Winschoten was met 4 jonge spelers vertegenwoordigd, waarbij Lennard uit Blauwestad zijn debuut maakte in groep vier en met 8 punten net buiten de prijzen viel.
Lola uit Nieuw Pekela was ondanks goed opgezette partijen terug te vinden op een gedeelde 7e plaats van groep 4. Albert uit Winschoten scoorde in groep 3 twee punten en werd eveneens gedeeld 7e. Pavlo uit Winschoten, 1e in groep 7 bij de 1e Regio-Cup in Hoogeveen, werd deze editie door Rik Smit in groep 2 geplaatst, waar Pavlo een score behaalde van 7 punten uit 7 partijen. In de laatste ronde had Pavlo zelfs een gewonnen positie bereikt en was de tweede plaats in zicht, echter de klok speelde Pavlo parten. Dit koste Pavlo de partij en de tweede plaats en viel daardoor net buiten de prijzen. De komende tijd wordt aandacht besteed aan de partijopbouw en het dammen met een digitale klok. Na twee jeugdtoernooien bezet Pavlo de gedeelde 3e plaats in het tussenklassement. Jeugdleider Johan Tuenter kon terugzien op een geslaagde middag voor de jonge spelers, waarbij veel praktijkervaring werd opgedaan. Het volgende Regio-cup toernooi staat overigens gepland op zaterdag 24 januari 2026 in de Dorpshoeve in het Drentse Hijken, daarna komen nog 7 maart in Winschoten en 11 april in Gramsbergen.
KERST editie “Kids Fun Day”
Het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan 86 in Winschoten fungeerde dinsdag 23 december als decor voor de eerste Kerst editie van “Kids Fun Day”, georganiseerd door Wilma Hassinck van “Kids Fun Day’s Oldambt”. Op deze primeur konden de basisschoolleerlingen van 4 t/m 12 jaar uit de Regio Winschoten kennis maken met diverse activiteiten zoals: knutselen, bloemschikken, haar invlechten, verven, kleuren, sjoelen, dammen en ze konden zich laten schminken. Daarnaast was de brandweer en het Groninger museum aanwezig, als buitenactiviteit. De brandweer demonstreerde, op een professionele manier, het gevaar van vuur en hoe je hier op een veilige manier mee kunt omgaan. Damclub Winschoten gaf, in hun “thuishaven” acte de préséance en mocht zich verheugen in een grote publieke belangstelling. Op een ludieke manier was de activiteitencommissie aanwezig om de damsport te promoten.
Bron: Geert Lubberink
Foto’s gemaakt door: Johan Meezen: v.l.n.r. Albert, Lennard, Pavlo en Lola en Geert Lubberink: voorbereiding Kids Fun Day.