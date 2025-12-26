Opname kerkdienst vanuit de Hervormde gemeente van Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 28 december zenden we een opname van vrijdag 26 december vanuit de Hervormde gemeente van Nieuwe Pekela uit. Een gezamenlijk initiatief van de Baptisten kerk, de Christelijke Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente van Nieuwe Pekela.
Voorganger: Dhr. Weeghel
Schriftlezing: Lucas 2 vers 1-20
Thema: “Dit zal voor u het teken zijn u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld in een kribbe”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 28 december uitgezonden en maandagavond 29 december om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs