Schilderworkshop in Museum Goedewaagen

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 26 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN MINDER WIND | WEEKEND MINDER KOUD

Het is ook vandaag weer een mooie zonnige kerstdag, al is er af en toe wat midden- en hoge bewolking. Het wordt ook weer een ijs-dag ofwel de hele dag blijft de temperatuur onder nul: maximum vanmiddag rond -1, bij een matige oost-noordoostenwind (windkracht 3 tot 4).

Vanavond en vannacht komt er nog wat minder wind dus dan is de scherpte van de kou eraf. De temperatuur daalt vannacht nog tot -3. Morgen wordt het ’s middags ongeveer +3 met veel meer bewolking en kans op een drup regen of motregen. Dat zal in de middag geen problemen geven, maar morgenavond is er daardoor kans op gladheid als het weer gaat opklaren en opnieuw kouder wordt.

Zondagnacht daalt het ook weer naar -3 of -4 en dan wordt het helder, met mogelijk een paar mistbanken. Overdag wordt het 0 tot +1 met zonnige perioden en een zwakke tot matige NO-wind. Maandag en dinsdag is er een noordwesten-wind met veel bewolking en af en toe regen bij 4 graden, daarna is het iets kouder met kans op winterse buien, maar nog geen klassiek winterweer met vorst en sneeuw tegelijk.