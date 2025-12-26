Schilderworkshop in Museum Goedewaagen

NIEUW-BUINEN – Op zaterdagmiddag 10 januari start Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen weer met zijn tegelschilderworkshops. Lerares is de inmiddels gepensioneerde plateelschilderes Antje Ramaker-van Polen. Zij werkte vanaf 1972 tot het najaar van 2024 voor de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen.
De tegelworkshop van 13.30 tot 16.30 uur in de Delfts Blauw schildertechniek wordt in 2026 verder georganiseerd steeds op de eerste zaterdag van elke maand. Belangstellenden kunnen nadere inlichtingen aanvragen tot 5 dagen van tevoren via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl. Voor groepen zijn op afspraak ook andere data mogelijk.
Bron: Friggo Visser