Bijbelstudie van “Het Zoeklicht” in d’ Ekkelkaamp Onstwedde

ONSTWEDDE – Het Zoeklicht komt vanaf 14 januari naar Onstwedde om een seminar te houden met als thema “Het geheimenis van Babylon”.
Een actueel thema dat vanuit Genesis, Jesaja, Daniël en Openbaring belicht zal worden. Dit seminar bevat vier studies op de woensdagavond.
Data:
14 januari
28 januari
11 februari
25 februari
De studies worden door ds. Theo Niemeijer uit Losser gehouden in “d’ Ekkelkaamp”, Kerklaan 7 te Onstwedde. Elke avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij.
De avond is voor iedereen vrij toegankelijk. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Bron: Geert Velthuis