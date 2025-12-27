Eredienst in de Hervormde Kerk Bourtange

BOURTANGE – De Kerkenraad van de Hervormde Kerk van Bourtange nodigt u uit voor de eredienst van a.s. zondag 28 december. De dienst wordt geleid door ds. G.C. op ’t Hof uit Siddeburen. De dienst begint om 11.00 u.
De Schriftlezingen komen uit: Jeremia 31: 15-17 (‘Zo zegt de Heere: E ris een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen’, vs. 15) en Mattheüs 2: 13-23 (de vlucht naar Egypte – ‘want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen’, vs. 13 – en de kindermoord te Bethlehem).
Voorafgaand aan de dienst drinken we koffie in de kerk. De koffie staat klaar vanaf 10.15 u.
Verder wil ik u nog wijzen op de diensten rond Oud- en Nieuwjaar:
31 december (Oudjaarsdienst): geen dienst in Bourtange. Dienst in Hervormde kerk Vlagtwedde. Voorganger: ds. J. Riemersma uit Ommen. Aanvang: 19.00 u.
1 januari (Nieuwjaarsdienst): geen dienst in Bourtange. Dienst in Hervormde kerk Vlagtwedde. Voorganger: ds. J.M. Viergever uit Oostwold. Aanvang: 9.30 u.
Bron: A. Borg