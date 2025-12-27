Gladheid zorgt voor problemen op de weg

REGIO – Vannacht en vanmorgen zorgde de gladheid voor problemen op de weg; er vonden meerdere ongevallen plaats.
Rond kwart voor één botsten op de A28 bij Hooghalen een vrachtwagen en een bestelbus tegen elkaar. Hierbij raakte de bestuurder van de bestelbus gewond.
Om twintig voor zes vond op de N34 bij Gieten een ongeval plaats. Een personenauto, met daarin vier inzittenden, raakte van de weg en sloeg over de kop. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
Een uur later botsten op de N366, de AG Wildervanckweg, twee auto’s tegen elkaar. Hulpdiensten, waaronder brandweer Stadskanaal en het mobiel medisch team, rukten massaal uit. Een inzittende zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.
Om iets voor zeven uur kwam aan de Wolfsbergenweg in Emmen een auto in een voortuin van een woning terecht. De bestuurder raakte hierbij gewond.
Ook op de N34 bij Borger en op de N379, de Drentse Mondenweg, bij Nieuw-Buinen, op het Oostereinde in Winschoten en Hijken gleden auto’s van de weg. Een aantal belandde in een sloot. Of hierbij personen gewond raakten is niet bekend.
Langs de Woldweg bij Kropswolde botste rond half negen een auto tegen een boom. De bestuurder raakte daarbij bekneld. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.