Hoogwerker brandweer Veendam assisteert bij brand ijssalon Gieten

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 27 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ANDER WEER | KANS OP GLADHEID

Het is vandaag ander weer want het is meestal bewolkt en eerst nogal nevelig. Er kan in de loop van de dag ook een drup regen of motregen vallen en de temperatuur begint rond het vriespunt, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 2 a 3 graden. De wind is zwak en veranderlijk, vanmiddag is de wind zwak tot matig uit west tot noordwest.

Vanavond en vannacht blijft het rustig en er komen ook weer enkele opklaringen: er is kans op mist en gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en rijpvorming. Minimumtemperatuur rond -2. Morgen zijn er eerst mistbanken maar verder zijn er flinke zonnige perioden. Zwakke tot matige noordoostenwind en een maximum rond +2 graden.

Van maandag tot woensdag is er een matige noordwestenwind en dat geeft hogere temperaturen enkele regenbuien: maxima ’s middags van 3 tot 5 graden. Vanaf woensdag is er ook kans op een paar winterse buien. Dan gaat de temperatuur weer wat omlaag en ’s nachts kan het dan weer lichtjes gaan vriezen.