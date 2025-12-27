Hoogwerker brandweer Veendam assisteert bij brand ijssalon Gieten

GIETEN, VEENDAM – Vannacht bood brandweer Veendam assistentie bij een brand in Gieten.
Rond kwart voor één brak brand uit bij IJssalon Toscana aan de Stationsstraat in Gieten. Er werd vrijwel meteen opgeschaald naar middelbrand. Naast brandweer Gieten gingen ook brandweer Gasselternijveen, Annen, Borger en de hoogwerker van brandweer Veendam ter plaatse.
In de ijssalon was een binnenbrand. De brand was snel onder controle maar de schade is enorm. In de naastliggende winkels en de woningen er boven was ook een behoorlijke rookontwikkeling, waardoor deze geventileerd moesten worden. Ook de naastgelegen pizzeria liep rookschade op. Stichting Salvage werd ingeschakeld voor de schadeafhandeling.
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Naar verluidt zijn aan de buitenkant van het pand brandversnellers aangetroffen.