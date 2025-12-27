DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Gisteren werd de politie om 20.47 uur gealarmeerd voor een diefstal vanaf het terrein van een autograge aan de Am Kabelkran in Meppen. Daar waren van een geparkeerde Mercedes GLE de koplampen gestolen. De auto raakte hierbij aan de voorzijde beschadigd. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Sögel
Vrijdagochtend is rond kwart voor zes bij een kroeg aan de Mühlenstraße in Sögel ingebroken. De dader kwam met geweld het gebouw binnen en doorzocht de ruimtes. De buit bestaat uit een onbekend bedrag aan contant geld. De totale schade bedraagt 6.300 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05952 / 93450.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland