Nieuwjaarsreceptie provincie Groningen op 5 januari 2026

GRONINGEN – De provincie Groningen nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari 2026. De receptie vindt traditiegetrouw plaats in de Statenzaal van het provinciehuis aan het Martinikerkhof in Groningen.
De nieuwjaarsreceptie begint om 16.30 uur met een inloop in het Atrium van het provinciehuis, waar bezoekers worden ontvangen met een hapje en een drankje. Om 17.00 uur houdt commissaris van de Koning René Paas zijn nieuwjaarstoespraak in de Statenzaal. Aansluitend, van 17.15 tot 18.30 uur, is er een voortzetting van de receptie in het Atrium, met muzikale aankleding.
Expositie
Tijdens de bijeenkomst is in het Atrium tevens de expositie ‘Groningen van iedereen die van Groningen houdt’ te bezoeken. Deze expositie toont een veelzijdig en inspirerend beeld van de provincie door de ogen van haar inwoners en is een initiatief van de Groninger Scheurkalender. Het Atrium bevindt zich direct naast de Statenzaal.
Praktische informatie
- Datum: maandag 5 januari 2026
- Tijd: 16.30 – 18.30 uur
- Locatie: Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen
Aanmelden kan HIER
Bron: Provincie Groningen