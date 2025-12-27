Oliebollen Drive-Thru Muziekvereniging Voorwaarts Veendam

VEENDAM – Op woensdag 31 december 2024 organiseert Muziekvereniging Voorwaarts Veendam opnieuw haar gezellige Oliebollen Drive-Thru. Samen met Bakkerij Geertsema uit Muntendam zorgen ze voor oudjaarslekkernijen zoals oliebollen, kwarkini’s, appelbeignets, ananasbeignets, berlinerbollen en appelflappen.
Hoe werkt het?
Bestel eenvoudig jouw favoriete lekkernijen via www.voorwaartsveendam.nl/oliebollen. Geef je gewenste afhaaltijd door en rijd op woensdag 31 december 2025 naar de Drive-Thru aan de Schippersstraat 30 in Veendam. Jouw bestelling wordt direct in je auto bezorgd; makkelijk en snel! Ook op de fiets of lopend ben je van harte welkom. Afhalen is na bestelling, op afspraak tussen 10:00 – 13:00 uur.
Bestel nu en steun de muziekvereniging! Betalen kan snel en eenvoudig met de pin. Bedankt voor jouw steun.
Bron: Muziekvereniging Voorwaarts