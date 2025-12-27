Partij vóór het Noorden Oldambt: ‘denk ook aan kwetsbaregroepen in verzorgingstehuizen en hospice bij vuurwerkvrijezones!

OLDAMBT – De Partij vóór het Noorden in Oldambt stelt vragen aan het college over de aangewezen vuurwerkvrije zones in Oldambt.
Op 24 december 2025 heeft de gemeente Oldambt de door het college vastgestelde vuurwerkvrije zones gecommuniceerd, opgesteld naar aanleiding van een verzoek vanuit de raad. Met het instellen van deze zones beoogt de gemeente gevaar, schade en overlast te beperken en bij te dragen aan extra rust en veiligheid, onder andere voor dieren en omwonenden.
De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van de gemaakte keuzes bij het aanwijzen van de vuurwerkvrije zones. Daarbij constateren wij dat in de toelichting vooral aandacht wordt besteed aan het welzijn van dieren. Dit is begrijpelijk en waardevol, maar roept tegelijkertijd de vraag op in hoeverre ook het belang van inwoners, en met name kwetsbare groepen, is meegewogen. Bewoners van verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de hospicevoorziening ervaren immers eveneens overlast en onrust als gevolg van vuurwerk.
De fractie begrijpt dat het opnieuw aanwijzen van deze locaties niet meer kan maar wil graag weten hoe de specifieke keuzes voor deze locaties zijn genomen en stelt daarbij de vraag of er toch ook extra aandacht kan komen in de surveillance van politie en handhaving voor het hospice en de verzorgingstehuizen.
Bron: Partij voor het Noorden