Rob de Vries en Lotte de Hosson winnaars halve marathon Oudejaarsloop in Blijham

BLIJHAM – Rob de Vries en Lotte de Hosson zijn de winnaars van de halve marathon bij de 44ste Oudejaarsloop van Blijham.
Volgens jarenlange traditie organiseerden AV Aquilo uit Winschoten en voetbalvereniging ASVB uit Blijham vandaag een loop over diverse afstanden door Westerwolde. Ook dit jaar kwamen zowel hardlopers als wandelaars aan bod.
Hardlopers konden kiezen uit een halve marathon (21,1 kilometer) en afstanden van 14, 10 en 5 kilometer. Wandelaars konden kiezen uit een halve marathon en 10 kilometer. Voor de jeugd waren de te lopen afstanden dit jaar uitgebreid. De jeugd van 12 t/m 16 jaar kon meelopen met de 5 kilometer, maar ook waren er jeugdlopen over 500 meter (voor 6 en 7 jaar) en 1000 meter (voor 8 t/m 13 jaar).
’s Morgens gingen de wandelaars voor de halve marathon om 10 uur van start, de 10 kilometer lopers startten om 11 uur. De jeugdlopen over 500 en 1000 meter startten tussen 11.30 en 12.00 uur. Precies om 12.00 uur startten de hardlopers voor de halve marathon. De andere afstanden startten vijf minuten later.
Er waren in totaal 1007 deelnemers. De halve marathon bij de heren werd in een tijd van 1.11.46 gewonnen door Rob de Vries, Maurice Kram werd tweede in 1.11.54 en het brons ging naar Ivan Smit in 1.16.19.
Bij de dames ging de winst naar Lotte de Hosson in 1.23.48. Anita Lof werd met 1.28.57 tweede en Olga Elling werd derde in 1.32.14.
HIER vindt u alle uitslagen.
Foto’s: Jan Glazenburg HIER vindt u alle foto’s