Slagerij Wiebrands verkocht; na 60 jaar houdt de zaak op met bestaan

BELLINGWOLDE -Het pand van slagerij Wiebrands aan de Hoofdweg in Bellingwolde is verkocht.

Na dertig jaar stopt hij met Slagerij Wiebrands, de laatste slagerij in het dorp. Edwin Wiebrands vindt het jammer voor Bellingwolde. Hij besloot te stoppen door lichamelijke klachten en het zware werk. “Ik heb het altijd met liefde gedaan. Ondanks de drukte vond ik het heerlijk werk, altijd met mijn handen bezig. En ik kreeg bijna altijd positieve reacties. Dat doet mij altijd heel erg goed.”

Helemaal verdwijnen uit het vak doet hij niet. “Ik ga twee tot drie dagen per week een collega in Winschoten helpen, die ook met personeelsproblemen zit. Dat is een goede kameraad en collega”, vertelde hij in augustus.

Wiebrands is trots op wat hij heeft neergezet. “Ik ben een begrip in de provincie en zelfs daarbuiten, tot in Duitsland. Ik ben trots dat ik de naam Wiebrands hoog heb weten te houden door mezelf en de kwaliteit die ik lever.”

De slagerij werd op 1 januari 1930 opgezet door de Joodse familie Mosbach. De familie werd in de oorlogsjaren gedeporteerd. De zaak werd toen overgenomen door de familie Van Zwennen. Later kwam de familie Berends op de slagerij en 60 jaar geleden nam de familie Wiebrands de zaak over. In 1996 huurde Edwin de zaak van zijn ouders en een jaar later werd hij eigenaar.

Hij runde, simpelweg om het hoofd financieel gezien boven water te houden, de zaak zonder personeel en hield vast aan het principe dat hij als wijze les van zijn ouders meekreeg: Verkoop alleen vlees en vleeswaren waar je zelf voor 100% achter staat, wat je zelf eet en wat uit onze eigen regio komt. Zo onderhoudt de familie Wiebrands al meer dan 50 jaar nauwe banden met Kroon Vlees uit Groningen, waar alleen vee van noordelijke boeren wordt geslacht.

De slagerij sluit definitief op zaterdag 31 januari. Edwin neemt die dag met een hapje en een drankje afscheid van zijn klanten.