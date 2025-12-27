Vrijwilligers bakken honderden spekdikken in Sellingen

SELLINGEN – Vandaag en maandag worden in Sellingen door vrijwilligers kniepertjes en spekdikken gebakken.
In en rond De Sprankel in Sellingen ruikt het naar versgebakken spekdikken. Deze worden door vrijwilligers van de kerk gebakken.
Het beslag bestaat uit 180 kg meel, gemengd met stroop, eieren etc. Tijdens het bakken wordt er nog spek en worst aan toegevoegd. Er is ongeveer 40 kg spek en 425 worsten voor nodig. Hiervan kunnen enkele duizenden spekdikken worden gebakken.
Vele enthousiaste vrijwilligers zijn weer bereid gevonden om alle werkzaamheden te verrichten. Ze werden zo rond de klok van twaalf verwend met een bord snert of stamppot. Ook tijdens het bakken werden ze niet vergeten met diverse traktaties.
De spekdikken en de kniepertjes, die al eerder gebakken zijn, kunt u kopen in de Sprankel aan de Torenstraat 11 in Sellingen. Men kan ze ook telefonisch bestellen; het telefoonnummer van de Sprankel is 0599-322890. De bestelling ophalen voor 30 december 15.00 uur.
De verkoop vanuit de Sprankel gaat door tot 31 december 15.00 uur, zolang de voorraad strekt.
OP=OP Wees er dus op tijd bij.
Foto’s: Johannes Velthuis