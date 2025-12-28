Auto slaat over de kop bij Roswinkel

ROSWINKEL – Bij een ongeval op de N391 bij Roswinkel is vanmorgen een auto over de kop geslagen.
Het ongeval gebeurde vanmorgen rond tien voor acht. Hierbij waren drie personenauto’s en een taxibusje betrokken. Een van de personenauto’s sloeg na de aanrijding over de kop.
Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Inzittenden werden door medewerkers ervan gecontroleerd. Het is niet bekend of vervoer naar een ziekenhuis voor een of meerdere betrokkenen noodzakelijk was.
Ten tijde van de aanrijding was er sprake van een glad wegdek en dichte mist. De weg is enige uren afgesloten geweest voor berging en onderzoek door de politie.